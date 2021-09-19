انطلاق النسخة الثانية لبرنامج تدريب النواب بـ6 ساعات محاضرات يومية

انطلقت، صباح اليوم، النسخة الثانية من برنامج التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب بمقر المجلس، وذلك في إطار توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعقد دورات تدريبية متخصصة للنواب قبل بداية دور الانعقاد الثاني، والمزمع انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، على إتاحة البرنامج التدريبي على مدار أسبوعين لأعضاء المجلس الذين سجلوا رغباتهم في الالتحاق بالتدريب، ويستمر البرنامج لمدة 5 أيام هذا الأسبوع، بواقع 6 ساعات يومية.

فعاليات البرنامج البرلمانى

ويتضمن برنامج التدريب البرلماني عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

وعُقدت فعاليات البرنامج التدريبي بمقر مجلس النواب فى نسخته الأولى الأسبوع الماضى في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر 2021، وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الثاني اليوم.

وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على تقسيم الأعضاء على مدار أسبوعين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أهداف معهد التدريب البرلماني

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة (418) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل في المجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه. وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا منممارسة مهامهم البرلمانية.

ويتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شؤون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

ويضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.