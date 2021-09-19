رئيس «صحة النواب»: 5 توصيات لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، من سرعة انتشار فيروس كورونا في موجته الرابعة، والتي بدأت بالفعل.

وأشار «حاتم» إلى أن الارتفاع الملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية يزيد من احتمالية الوصول لذروة تفشي الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفيروس في الموجة الرابعة يهاجم الجميع سواء الأطفال أو الشباب وكبار السن، ما يستلزم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة.

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

وقال الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك عددًا من الإجراءات يجب الانتباه إليها والأخذ بها لتخفيف وطأة الإصابة بهذا الفيروس اللعين، وهى على النحو التالي:

أولا: العودة إلى الالتزام بارتداء الكمامات الطبية طوال فترة التواجد في الشارع وداخل مواقع العمل وفي المواصلات العامة، وتطهير اليدين، سواء بغسلها بالماء والصابون أو باستخدام المطهرات.

ثانيا: سرعة تسجيل البيانات عبر الموقع المخصص للحصول على لقاح كورونا في مصر.

ثالثا: الابتعاد عن المناطق المزدحمة والتي تمثل أرضًا خصبة لانتشار الفيروس، لاسيما أن فصل الصيف قارب على الرحيل وسيبدأ بعده فصل الخريف.

رابعا: حال الإصابة بنزلات البرد يُنصح باتباع الإجراءات الوقائية، خاصة أن أعراض البرد تتشابه في بعض الحالات مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

خامسا: تُنصح كل أسرة لديها أطفال بأن تقوم بتدريب أبنائها على ارتداء الغطاء الواقي أو الكمامة الطبية طوال ساعات الدراسة باليوم الدراسي، والذي بدأ في بعض المدارس الدولية، وسيبدأ قريبا في باقي المراحل المختلفة بالتعليم، مع التأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، وعدم تداول الأدوات المدرسية والمكتبية داخل الفصل بين الطلاب، خشية انتقال الفيروس من طفل مصاب إلى طفل غير مصاب.

موقع تسجيل لقاح كورونا

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة على دور الدولة في تحفيز المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، قائلا، إن الحل الوحيد لتخفيف أعراض هذا الوباء هو التطعيم، وخطوات حجز التطعيم على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة أصبحت معروفة للجميع، وكل اللقاحات آمنة، وتم إجراء التجارب السريرية عليها قبل اعتمادها.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك لمواجهة انتشارالفيروس. وتسعى الوزارة إلى الانتهاء من تطعيم نحو 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري 2021.