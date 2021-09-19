بروتوكول بين «البترول» و«التعليم العالي» للتنقيب عن الثروات المعدنية

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لتحقيق التكامل والاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات والإمكانات الفنية والعلمية والبحثية في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في المياه الإقليمية والمناطق البحرية المصرية.

ويأتي البروتوكول في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الوزارتين لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعدين، باعتباره أحد القطاعات التي يتم العمل على تطويرها لتعظيم مساهمته في الناتج القومى الإجمالي، وزيادة القيمة المضافة من موارد مصر التعدينية لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد القومي.

ووقع البروتوكول الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، مع الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

دعم التعاون في أنشطة الاستكشاف

وينظم البروتوكول مجالات وإمكانات التعاون بين الجانبين فيما يتصل بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية في المناطق البحرية ويشمل ذلك التعاون في تنفيذ خطط ومشروعات ودراسات بحثية والاستفادة من الإمكانيات البحثية لمعهد علوم البحار في البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بالمياه الإقليمية البحرية، بما يدعم مشروعات وخطط هيئة الثروة المعدنية وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في هذا الشأن.

كما يعظم البروتوكول الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمسح والاستكشاف البحري لدى معهد علوم البحار متمثلة في سفن الأبحاث (سلسلبيل واليرموك) في أنشطة المسح البحري الخاصة بالتعدين وعمليات تجميع العينات، وذلك بالتعاون مع فرق عمل هيئة الثروة المعدنية، والاستفادة من كافة الإمكانيات والمعدات والمتوفرة لدى الطرفين، علاوة على التبادل العلمى والتكنولوجى من خلال تبادل التقارير العلمية.

تنظيم ورش عمل وتبادل خبرات

وتشمل أوجه التعاون تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وتبادل الخبرات العلمية في مجال الأنشطة الاستكشافية البحرية من مسح سيزمى ومغناطيسي، وتبادل المشاركة في المؤتمرات، والتنسيق بين الجانبين في تبادل الرؤى والتعاون المشترك مع الجهات الدولية والشركات الأجنبية من خلال اتفاقيات البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية البحرية.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية.