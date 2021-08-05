معلومات عن اختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق مكتب تنسيق الجامعات بدءًا من يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق 19 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الالكتروني:www.tansik.egypt.gov، وتتم الاختبارات في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، وإشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية.

أوضح نجم، أن جميع اختبارات القدرات تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، مضيفاً أن عملية التقديم للاختبارات تتم من خلال موقع مكتب تنسيق الجامعات ويتم تحديد ميعاد لاختبارات القدرات على موقع الجامعة في الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-( رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات).ولا يستطيع الطالب اجتياز الاختبار بنسبة أقل من 60٪ من اجمالي الدرجات.

وقال الدكتور السيد قنديل عميد الكلية: إذا كانت ميول الطالب تخصص فنون فلابد من اختيار واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكرياً ومهارياً، بجانب قياس التخيل وبناء وادراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل والقدرة على الإبداع والتخيل، حيث تأتي اختبارات قدرات لتخصص الفنون في جزأين رئيسيين وهما:

أولاً اختبار الرسم: في موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدا في إظهار الشكل.

ثانياً: اختبار التصميم الابتكاري: ويحتوي الاختبار موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الاثنين معاً.

وأضاف أن الأدوات المطلوبة: هي أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، ممحاه، سطح مستوي من الخشب أو كارتون مقاس 25 في 35 سم، لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري)، ويتم الاختبار في مدة زمنية ساعتان ونصف ولا يحق للطالب الاختبار بعد بدء هذا الموعد نهائياً.

مرفق بعض الروابط لاسترشاد الطالب على تنمية قدراته البصرية والمهارية والفكرية :https://www.tasmeemme.com/

https://1art.fr.gd

https://www.canva.com/learn/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/

https://99designs.com/blog/creative-inspiration/poster-design-ideas/

https://www.pinterest.com/canva/poster-designs/?lp=true

https://www.designhill.com/poster-design-inspiration

https://pikbest.com/templates

https://www.tasmeemme.com/blog/186

https://creativemarket.com/blog/logo-design-ideas

وأفاد عميد الكلية، بأنه إذا كانت أهداف وميول الطالب الالتحاق بتخصص العمارة، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات بسيطة تقيس الاستعداد لدراسة العمارة والتصميم المعماري والإلمام بقواعد المنظور، وتنقسم الاختبارات في هذا المجال إلى جزئين:

أولاً اختبار الرسم المعماري: يشمل موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، وذلك باستخدام الأقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

ثانياً اختبار التشكيل والابتكار: يشمل موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءة يتم تحديده في كل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج، مستخدماً القلم الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب.

ويتوجب على الطالب احضار نفس أدوات تخصص الفنون.

مرفق بعض الروابط لاسترشاد الطالب على تنمية قدراته البصرية والمهارية والفكرية :

Perspective drawing tutorial- 2 point perspectiveFreehand perspective drawing

https://www.studentartguide.com/articles/one-point-perspective-drawing

https://www.wikihow.com/Draw-Perspective

https://www.instructables.com/id/How-to-Draw---Basic-Linear-Perspective/

https://www.youtube.com/watch?v=uKKFiL-rdEI

https://www.youtube.com/watch?v=2KiuRsKQpF0

http://teresabernardart.com/the-rules-of-perspective/

https://helloartsy.com/linear-perspective-drawing/

Drawing a 3D symmetrical cube in space - Wacom Video Tutorial LinkedIn Learning, formerly Lynda.com

وتتم خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت، وفقا للتالي:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية" )، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى.