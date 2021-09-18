تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة، رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية الصناعية والفنية التجارية والفنية الزراعية والفنية للسياحة والفنادق، وكذلك طلاب المعاهد المختلفة الصناعية؛ تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللجنة العليا للتنسيق.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. تعمل 24 ساعة

وقال السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه سيتم إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات بمختلف الشهادات الفنية بعد الانتهاء من اختبارات القدرات، وذلك من خلال لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 المتاح عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، مؤكدًا أن الموقع متاح لطلاب جميع الشهادات منذ البدء في مراحل تنسيق الجامعات 2021 تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تخصيص 10% لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات

وأضاف المشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأعلى للجامعات الحكومية خصص نسبة 10% لطلاب الشهادات الفنية المختلفة للالتحاق بها وذلك بعد تسجيل الرغبات من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، والاختيار من بين الكليات المتاحة في الفترة التي سيتم تحديدها لهم للتنسيق مع التأكيد على ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.