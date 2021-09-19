طالب مصري يشارك بتجارب علمية للفضاء في روسيا.. اختاروه لقيادة الفريق

قاد الطموح طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة إلى التدريب على تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتجارب العملية للفضاء بجامعة سامارا بروسيا، لمدة أسبوعين، وسط مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم، وكانت المفاجأة أن زملاء الطالب المصري اختاروه قائدا لمجموعته في نهاية التدريب ليتسلم جائزة المجموعة في مفاجأة أسعدته كثيرا.

رحلة طالب جامعة المنصورة للوصول إلى روسيا

وقال الطالب محمد عبد النبي، بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنصورة، إنه تقدم للمسابقة التي أعلنت عنها روسيا للشباب من كافة دول العالم، والتي تقدم لها 4500 طالب من مختلف دول العالم، ودخل مرحلة التصفيات بينهم التي أجريت على 4 مراحل، وفي كل مرحلة كان يثبت تفوقه حتى كان واحدا من بين 10 جرى اختيارهم للسفر، دخل دورة تدريبية قبل السفر واجتازها بنجاح.

خضوع الطالب لمرحلتي النظري والعملي

وأضاف عبد النبي لـ«الوطن» أن التدريب بدأ بمحاضرات وخبرات في مجال التحكم في استقبال وإرسال الأقمار الصناعية، وأعمال فك وتركيب القمر الصناعي، والقصور الذاتي للقمر، وعملنا محاكاة للقمر الصناعي في الفضاء، وهل يستطيع أن يتحمل أجواء الفضاء وغيرها من المحاضرات الهامة.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الثاني كان الشغل العملي، «عملنا جلسات عصف ذهني لعمل الأفكار، وكانت فكرتي كيف نصور ونراقب الشمس، ونعرف التغيرات التي تطرأ بها وحساب الأشعة الصادرة منها، وأثرها على البشر، ودمجت فكرتي مع فكرة أخري طرحها زميل في الدورة وبدأنا نشتغل على تنفيذها».

اختيار الطالب قائد للفريق في روسيا

وتابع «عبدالنبي» قائلا: «إننا كفريق عملنا كل واحد في مجال تخصصه واستطعنا أن ننجز فكرتنا سريعا، وهذا أعطي لنا الفرصة أن نتعرف أكثر، وكنت مع شباب متعاون مع المكسيك وأثيوبيا وزميل من مصر، وكل هذا الوقت مر دون أن نختار قائد للفريق، إلا أنه عند تسليم الجوائز فوجئت أنهم يطلبون مني أن أتسلم الجائزة كقائد الفريق وهذا الأمر أسعدني كثيرا».

وكانت جامعة المنصورة قد أعلنت أنها قامت بتسهيل مهمة سفر الطالب محمد عبد النبي تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.