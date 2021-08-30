في حدود 10%.. جامعة المنصورة تعلن قواعد تحويلات تقليل الاغتراب

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني التابع للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتور وليد الطنطاوي، مدير المكتب، بإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، عن قواعد تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2021، سواء كانت للكليات المناظرة أو الكليات غير المناظرة، بشرط أن يكون مقيماً في المحافظة التي يحول إليها، وفي حدود 10% فقط من إجمالي عدد الطلاب، وذلك لطلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد من خلال مكتب التنسيق سواء في المرحلة الأولى للتنسيق، أو المرحلة الثانية للتنسيق.

مفهوم تحويل تقليل الاغتراب

الهدف من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب، بحيث يلتحق بالجامعة التي تقع في محافظته الحاصل منها على الثانوية العامة، بمعنى أنه لا يجوز له التحويل إلى كلية خارج الجامعة التي تقع في المحافظة التي حصل منها على الثانوية العامة، حتى ولو كان الطالب حاصل على الحد الأدنى لتلك الكلية.

أنواع تحويل تقليل الاغتراب:

التحويل إلى كلية غير مناظرة

1. يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه إلى كلية ما بعيدة عن محافظته بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في محافظته.

2- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه إلى كلية ما داخل محافظته بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في محافظته فقط.

بشرط ضرورة توافر ما يلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

- استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية، مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك: طالب تم ترشيحه لكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الدقهلية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة، مثل العلوم رياضة والآداب والتجارة وغيرها في جامعة المنصورة، حيث تقع جامعة المنصورة في محافظته، بشرط أن يكون مجموعه مستوفي للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل إلى كلية مناظرة

- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه إلى كلية ما بعيده عن محافظته التي حصل منها على الثانوية العامة بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في محافظته التي حصل منها على الثانوية العامة فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك: طالب تم ترشيحه لكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الدقهلية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة ، حيث تقع جامعة المنصورة في محافظته وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل وذلك في حدود نسبة 10% المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات التي بها انتظام وانتساب موجه (آداب – تجارة - حقوق):

بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب فالكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام - الانتساب الموجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل وفقا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقا النظام الانتظام.

التحويل بين المعاهد

- يسمح للطالب الذي ترشح لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بالتحويل لمعهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

خطوات التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:

قم بالدخول على نفس الموقع الذي سبق وسجلت عليه رغباتك ستجد أيقونة تحويل تقليل الاغتراب قم بإدخال رقم جلوسك والرقم السري ثم قم باستكمال باقي الخطوات بالاختيار بين التحويل المناظر أو غير المناظر.

ونبه مكتب التنسيق علي عدة ملاحظات هامة يجب أن يأخذها الطالب في اعتباره وهي:

- لو تم قبول تحويلك لا يمكن أن تعود إلى الكلية التي حولت منها.

- إذا استفدت من التحويل مرة فلا يمكن التحويل مرة أخرى في نفس العام لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- برنامج التحويلات يسمح لك برغبة واحده فقط إما تحويل مناظر أو غير مناظر.

- طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم المناظر إلى كليات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية وليس إلى كليات جامعة المنصورة.

- لو تم ترشيحك إلى كلية في محافظة بعيده وهذه الكلية ليست في محافظتك فليس لك تحويل مناظر أي لن يتم تحويلك إلى محافظة أو جامعة أقرب لك وعليك الاختيار إما الاستقرار بالكلية التي تم ترشيحك لها أو التحويل إلى كلية غير مناظرة.