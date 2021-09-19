متى يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي سحب الوحدة من العميل الفائز بها؟

هناك بعض الحالات، التي يقوم فيها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسحب الوحدة السكنية من العميل بعد حصوله عليها، وإلغاء التخصيص له، وذلك بسبب مخالفة شروط الحجز، المنصوص عليها بكراسة الشروط، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، حالات سحب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الوحدة السكنية من العميل بعد الفوز بها، وإلغاء التخصيص له.

حالات سحب الوحدة من العميل الفائز بها

- الوحدة السكنية المعروضة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

- تخصيص الوحدة السكنية شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في حال مخالفة ذلك.

- عند اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.

- يتم إلغاء التخصيص بناءً على طلب المُخصص له الوحدة.

- في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 %، بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتاليين، طبقاً لأسلوب السداد.

- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وتشهد مكاتب البريد، خلال هذه الأيام فى استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على شقة ضمن «سكن لكل المصريين 2»، لشراء كراسة الشروط، قبل انتهاء الحجز، حيث ينتهي الحجز يوم 23 سبتمبر الجاري، ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.