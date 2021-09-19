بمشاركة «التعليم والأزهر».. تكريم الفائزين في مشروع القراءة

تنظم مؤسسة البحث العلمي «مصر- دبي» الجهة المؤسسة والداعمة للمشروع الوطني للقراءة، حفلا ختاميا للدورة الأولى من المشروع والتي أُعلِن عنها العام الماضي وأقيمت فعالياتها في عام 2021 خلال أيام.

ويتضمن الاحتفال الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى على مستوى الجمهورية، فضلا عن إطلاق دورته الثانية ليواصل رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمدرسين على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، وبذلك يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية تماشيا مع رؤية الدولة لعام 2030.

الإعلان عن الفائزين الأوائل وترتيبهم في الحفل الختامي

وسيتم الإعلان عن الفائزين الأوائل وترتيبهم في الحفل الختامي الكبير، إذ يحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز من ربع مليون إلى 100 ألف جنيه حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيارة أكبر المكتبات في العالم.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربعة منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب «المعلم المثقف»، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية»، وشارك في الدورة الأولى 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، نجح 40 منهم في الوصول لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع.

يستمر المشروع لمدة عشرة أعوام

تشارك في المشروع، وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه، خمسون مليون جنيه كل عام لجواز الفائزين والخدمات اللوجستية.