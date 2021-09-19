حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 20-9-2021 في مصر

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين؛ إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأشار الخبراء في البيان الصادر عن الهيئة قبل قليل، إلى أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأكد الخبراء أن حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يترواح ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 36 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 22

طنطا 35 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 23

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 33 22

سيوة 37 20

بورسعيد 31 24

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 37 24

نخل 34 17

نويبع 36 25

طابا 34 24

كاترين 31 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 25

إدفو 41 24

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 40 22

شلاتين 36 28

أبو رماد 34 28

حلايب 33 29

رأس حدربة 33 29