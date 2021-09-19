«الصحة»: استقبال 546 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينكا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 546 ألفًا و400 جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة «استرازينكا»، مقدمة من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI» ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضي والأخرى أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.

781 مركزًا لتطعيم المواطنين بكورونا

وأكد متحدث الصحة، في بيان، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان؛ بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، مشيرًا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح «استرازينكا» سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها 781 مركزًا موزعًا على مستوى محافظات الجمهورية.

28 يومًا تفصل بين جرعتي لقاح استرازينكا

ولفت «مجاهد» إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن لقاح «استرازينكا» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلًا عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

استخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح

وأشار إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، التي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، الذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحًا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وذكر متحدث الصحة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مناشدًا المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا لتلقي لقاحات فيروس كورونا.