حقيقة عودة الشيشة للمقاهي.. هل تظهر مرة أخرى قريبا؟

مع تنامي التحذيرات بشأن ذروة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا، المتوقع أن تكون خلال أول 3 أسابيع من أكتوبر المقبل، يتساءل البعض عن حقيقة عودة الشيشة إلى المقاهي مرة أخرى قريبا، بعد حظرها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عقب ظهور الإصابات في مصر، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية مؤخرا، حصيلة غلق المقاهي بسبب مخالفة مواعيد الغلق وكسر حظر تدخين الشيشة في المقاهي، وجرى غلق نحو 113 ألف مقهى في الفترة من ديسمبر الماضي حتى سبتمبر الحالي.

حملات متابعة مستمرة على المقاهي

وعن حقيقة عودة الشيشة إلى المقاهي، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الشيشة غير مسموح لها بالعودة إلى المقاهي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ لجان المتابعة وحملات الوحدات المحلية مستمرة في عملها، بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة التزام المقاهي وغيرها من المنشآت، باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتشديد على المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش، بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق وتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة المواطنين، واستمرار حظر تناول الشيشة في الكافيهات والمطاعم في ظل انتشار وباء كورونا، داعيا المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والإبلاغ عن أي مقهى يقدم الشيشة لرواده.

إجراء قانوني ضد المقاهي التي تقدم الشيشة

وتابع أنّه رغم وجود قرار بحظر الشيشة في المقاهي، إلا أنّ الحملات اليومية بالمحافظات وعلى رأسها القاهرة، تضبط مقاهي تقدم الشيشة لروادها وتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، من مصادرة المضبوطات وغلق المكان وتغريمه، ولا يعاد الفتح إلا بمتابعة من الحي المختص، لضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخرى والحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأوضح أنّه من بين الإجراءات التي يتم مطالبة المقاهي والمطاعم بها، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم تجاوز نسبة التشغيل المقررة، واستخدام أدوات أحادية الاستخدام من أكواب وخلافه، والحفاظ على نظافة المكان واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر وارتداء العاملين للكمامة.