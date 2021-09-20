الجامعات: نسب تطعيمات كورونا بين الطلاب من 15% إلى 20%

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة تطعيم منسوبيها من العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في ظل تنفيذ توجيهات الدولية المصرية بشأن مجابهة تفشي مرض فيروس كورونا «كوفيد 19». وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات عن أن نسب التطعيمات في الجامعات الحكومية تتراوح ما بين 15 و25% لمختلف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدة أنه يجري الإسراع في زيادة رقعة التطعيمات لمجابهة تفشي المرض.

وفي السياق ذاته، شهدت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الجدد لعقد الكشف الطبي، وهو متطلب أساسي لتقديم الطلاب أوراقهم بالكلية في العام الجامعي الجديد2021، بالإضافة إلى تبني الجامعة حملة مكثفة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد، في حملة تطعيمات واسعة تشهدها الجامعة وتوفر لها مقرات مختلفة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب الجدد والقدامى.

إقبال كثيف من طلاب جامعة حلوان لتلقي تطعيمات كورونا وإجراء الكشف الطبي

وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، عن توفير مقرات مخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للطلاب المستجدين داخل الحرم الجامعي بمقر مبنى (3) بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعي، لتلقي التطعيم وعقد إجراءات الكشف الطبي، وكذلك تخصيص مبني (5) لتلقي التطعيمات لطلاب السنوات المتكررة، وكذلك مستشفى الطلبة، وفي القطاعات الخارجية في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية.

جامعة حلوان : تطعيم 12285 من طلاب الجامعة

وقد بدأت الجامعة تطعيم الطلاب بالمصل المضاد لفيروس كورونا منذ يوم 5 سبتمبر 2021، وتستمر حملة التطعيم حتى الآن، حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على المصل حتى الآن 12285 طالب وطالبة من الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما تم إجراء الكشف الطبي لعدد 348 طالب مستجد تم تطعيم 260 منهم والباقي أقل من 18 عاما أو من الحاصلين على المصل سابقا أو ممن لديهم موانع للتطعيم.

وتتم أعمال الكشف الطبي وتلقي الطلاب التطعيمات، تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، والدكتورة عبير درويش، مدير إدارة الطب العلاجي.

جامعة المنيا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة لا تدخر جهدا في سبيل دعم احتياجاتهم، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال توفير بيئة جامعية تحقق الأمان والسلامة من العدوى منذ اليوم الأول من الدراسة، داعيا الطلاب بالتزام الضوابط التي وضعتها الجامعة، خلال أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وأن يحرصوا على المشاركة الفعالة في ممارسة الأنشطة الطلابية، التي هي أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتبها المنتشرة بجميع الكليات، موضحا لهم أنهم مقبلون على مرحلة جامعة جديدة، يجب أن تكون حصيلة للعديد من المعارف والأنشطة التي تساعدهم على تكوين شخصياتهم وإعدادها للحياة العملية.