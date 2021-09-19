تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تطعيم كورونا في مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تطعيم كورونا في مصر، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة «معا نطمئن» لتشجيع المواطنين للحصول على لقاح كورونا والحد من عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، ويرغب العديد من المواطنين في معرفة الأوراق المطلوبة للحصول على اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تطعيم كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تطعيم كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين في الحصول على لقاح كورونا والعمل على تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية.

الشروط المطلوبة للحصول على لقاح كورونا

- في البداية الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان.

- كتابة البيانات المطلوبة.

-عند التسجيل عليك اختيار بين أعضاء الفريق الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى.

- كتابة الاسم الرباعي والجنسية والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

- اكتب رقم الهاتف والرقم الخاص بالواتس آب، ورقم هاتف لشخص آخر.

- حدد المحافظة التي تريد الحصول على اللقاح فيها.

- يطلب الموقع رمز تحقيق ويرسل رسالة نصية لاستكمال الخطوات.

- إرفق صورة البطاقة الرقم القومي وصورة من التقرير الطبي.

- عليك التوقيع على إقرار بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح.

- ستستقبل رسالة عن طريق الهاتف المحمول أو واتس آب، من الموقع بمكان وموعد التلقيح.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على لقاح كورونا في مصر للراغبين في السفر

1- اسم الشخص رباعيا.

2- الدولة المقيم فيها.

3- الرقم القومي.

4- المحافظة داخل مصر.

5- رقم التليفون.

6- إرفاق صورة لجواز السفر والإقامة سارية.

7- تاريخ تلقي جرعة اللقاح الأولى.