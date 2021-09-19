تنسيق الجامعات 2021.. استمرار استقبال طلاب المرحلة الثالثة حتى الغد

تواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، في إطار خطة عمل تنسيق الجامعات 2021، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بمعامل الحاسب الآلي لليوم الثاني على التوالي، لتسجيل رغباتهم، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى مساء غدٍ الإثنين، على أن يعاد فتح التسجيل للرغبات عبر الموقع لطلاب المرحلة بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.

تنسيق الجامعات 2021.. إرجاء نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة حتى إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه سيتم تاجيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، حتى الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2021، والمقرر الكشف عن نتيجتهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنّه لن يتم إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات 2021 مرة أخرى لطلاب الثانوية العامة، والاختبارات الجارية حاليا متعلقة بطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، تنفيذ خطة تنسيق الجامعات 2021، بشأن استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، بمعامل كليات الآداب والهندسة والزراعة والحاسبات والبنات، لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2021 في الفترة من السبت وحتى الإثنين، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجهّزت جامعة عين شمس نحو 300 جهاز حاسب آلي بمعامل التنسيق المختلفة، لاستقبال الطلاب خلال مراحل تنسيق الجامعات 2021 المختلفة، المقرر أن تختتم أعمالها بتنسيق المرحلة الثالثة 2021 وتنسيق الدبلومات الفنية 2021.