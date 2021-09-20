رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الإثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:19 ص | الإثنين 20 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يعرف عن مولود برج الثور أنّه لبقًا في تصرفاته، والجميع يعتمد عليه كثيرا لقدرته على تحمل المسؤولية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الثور الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الثور السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الثور الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الثور الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا