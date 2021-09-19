حظك اليوم برج الثور الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم الصفات التي يتميز بها مواليد برج الثور بأن لديهم قوة كبيره تعزز من طاقته على الصبر بشكل كبير، كما أنهم أوفياء جدًا لأصدقائهم، ويضحوا من أجلهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم دائمًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالأصدقاء وبالزملاء وبرؤساء العمل ويساعدك ذلك على الحصول على دعمهم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم تعبر عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.