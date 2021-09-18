حظك اليوم برج الثور السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مواليد برج الثور من الشخصيات التي تبدو للوهلة الأولى غير مبالين أو يبحث عن اللهو طوال الوقت، إلا أنهم قادرين على تحمل المسؤولية لأقصي حد وقتما يشعرون بضرورة ذلك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في وضع معاكس.. ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات، واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.