محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية من أبناء المحافظة، وعددهم 4 طالبات، حيث تم توزيع شهادات تقدير وأجهزة «لاب توب» ودروع تكريم للطلاب الأوائل، تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمي جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن وجود أبناء محافظة الجيزة ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للاهتمام بالعملية التعليمية، موجهاً الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي وصلوا إليه، والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

المحافظ: أولياء الأمور لعبوا دورا مهما في تفوق أبنائهم

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تقوم بانشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشباب، معرباً عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد.

وأكد أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطالبات، نظراً لدورهم المهم في الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.

والطالبات اللاتي كرمهن محافظ الجيزة هم جنى وائل محمد من إدارة أبو النمرس التعليمية، وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة الشعبة الأدبية، ورنا حسين محمود من إدارة الهرم التعليمية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة الشعبة الأدبية، والطالبة مروة سعيد محمد من إدارة أوسيم التعليمية، وحصلت على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية بالشعبة الأدبية، والطالبة شهد ناصر فتحي من إدارة العمرانية التعليمية، وحاصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية.