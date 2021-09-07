محافظ الجيزة يشهد التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 83» الذي ينفذ خلال الفترة من 5 حتى 7 سبتمبر الجاري بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومكتب المستشار العسكري والتي شارك فيها 255 معدة متنوعة.

اصطفاف معدات ومركبات الأحياء والمراكز والمديريات والأجهزة التنفيذية للتأكّد من جاهزيتها

وتفقد محافظ الجيزة، اصطفاف معدات ومركبات الأحياء والمراكز والمديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكّد من جاهزيتها، مؤكّداً أنَّ التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف وتأكّيد الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي.

وأضاف محافظ الجيزة، أنَّ التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أنَّ التخطيط لإدارة الأزمات يساعد على إدارتها بالمبادرة وليس كرد فعل، ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مضيفًا أنَّ التخطيط يوفر إستغلالًا كاملًا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.

محافظ الجيزة يتفقد معسكر الإيواء

وتفقد محافظ الجيزة، معسكر الإيواء الذي شمل تجهيز غرف عمليات مشتركة لإدارة الأزمة والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية/ وكذا معرض الانشطة الطلابية ومركز الشباب والأماكن التثقيفية والمخبز المتنقل وجميعهم مجهزين من خلال المديريات المختصة، إضافة إلى المستشفى الميداني التي تسع 200 فرد.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بحصر كل المعدات والسيارات وإعداد كشف بأرقام وأنواع المعدات لإستخدامها في حال الحاجة إليها، مضيفًا أنَّه جرى عرض خطط مجابهة السيول وتوقف حركة المرور والحوادث وكيفية التعامل مع المصابين وذلك كأمثلة عملية للوقوف على الطرق المثالية في التعامل مع الحدث.

حضر فعاليات التدريب السيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء الاحياء والمراكز والمديريات الخدمية.