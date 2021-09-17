وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد تدريب «حوكمة الإدارة المدرسية» بشرم الشيخ

ثمن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، مجهودات منظمة «يونيسيف» على أرض جنوب سيناء، لاسيما التي تتم في مجال التعليم، وأوضح أن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، قامت بتقديم تجربة رائدة لتفعيل التكامل والتنسيق بين كيانات الحوكمة المدرسية الثلاث، وهي «مجالس الأمناء، ولجان الحماية، والاتحادات الطلابية»، بمحافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية، لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بصورة تطبيقية، وبشكل دوري ومستمر، لتحقيق جودة التعليم داخل المدارس، مع تقديم الحماية والدعم للطلاب والمعلمين، مما يحقق رضا كافة أطراف العملية التعليمية «الطلاب، أولياء الأمور، المعلمين».

التدريب يستهدف مديري المدارس والمعلمين والأخصائيين

وأشار عقل، إلى أنه جرى تنفيذ هذه الورش بجميع الإدارات التعليمية من خلال استهداف عدد من مديري المدارس والأخصائيين والمعلمين بكل إدارة، ويجري التدريب بالتناوب حيث انطلقت فعاليات ورش العمل بداية من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أنه سيجرى متابعة التطبيق العملي للمتدربين على هذا البرنامج داخل المدارس، لتحقيق جودة التعليم على أرض المحافظة، مؤكدا أهمية الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام المدربين والمتدربين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف أنه حضر ورشة عمل «حوكمة الإدارة المدرسية» بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة «يونيسيف– مصر»، وذلك بوحدة التدريب بإدارة شرم الشيخ التعليمية رافقته أثناء الزيارة الأستاذة حنان إسماعيل، مديرة الإدارة.

وأشاد بدور القيادة السياسية في مصر، التي تستهدف الإصلاح الإداري كضرورة ملحة تفرضها مقتضيات العصر، ومواكبة التطورات الهائلة التي تقفز بالعالم لخطوات واسعة إلى الأمام، وما يصاحبها من تطلعات مشروعة في الوصول إلى أداء حوكمي يتضمن تقديم خدمات ذات جودة، يخضع فيها مقدمي هذه الخدمات لمساءلة متلقي الخدمة المباشرين وغير المباشرين، وهذا ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم لتحقيقه داخل المدارس.

خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بإدارتي دهب ونويبع

علي جانب آخر، قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، خفض بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022 من 210 درجة إلى 200 درجة، وذلك بإدارتي دهب ونويبع، وذلك حرصا على صالح أبناء المحافظة من الطلاب في هذه المرحلة الدراسية، نظرا لوجود عدد من الطلاب المقيدين بمدارس المرحلة الإعدادية التابعة لإدارة دهب ونويبع، الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بالمرحلتين الأولى والثانية للقبول بالصف الأول الثانوي، وذلك نظرا لأن الكثافات الطلابية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للصف الأول الثانوي العام، تسمح بخفض الحد الأدنى للقبول بإدارتي دهب ونويبع.