انطلاق حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انطلاق فعاليات حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، بمنطقة كورنيش النيل والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد، وتستمر على مدار شهر بالمحافظة، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث سيجوب الأتوبيس اليوم مناطق الجامعة وشلبي والحبشي ثم منطقة الكورنيش.

أوتوبيس التسجيل يبدأ من كورنيش المنيا

وتابع المحافظ بدء سير عمل الأتوبيس من منطقة الكورنيش، لتسجيل المواطنين للقاح وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وأكد أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، كما تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركزا وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريقا طبيا متحركا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه بدء من غدا الاثنين، سيجوب الأتوبيس جميع مراكز وقرى المحافظة لمدة شهر الصحة لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

تدريب فرق التواصل المجتمعي بالمحافظة

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم التوعية ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، مشيرًا إلى تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.