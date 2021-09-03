إصابة أسرة كاملة في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. وهدم منزلها

أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص، بإصابات مختلفة، إثر انفجار أسطوانة غاز في المنزل، في إحدى قري مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث جري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجرت السيطرة على الحريق ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة أب وأم واثنين في انفجار أسطوانة غاز بأشمون

وقال سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إن الحريق تسبب في إصابة الأسرة المكونة من الأب والأم وطفلين صغيرين، بإصابات متفرقة وغير خطيرة، كما أدى انفجار أسطوانة الغاز إلى تصدع الطابق الثالث من المنزل وجار هدمه بمعرفة الوحدة المحلية لمنع انهياره على المواطنين بعد ذلك.

المصابون في حادث انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور الإخطار بالواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، موضحًا أن المصابين في الحادث هم الأب 28 عامًا، والأم 27 عامًا، وطفلان 3 و4 أعوام، مشددا على أن حالتهم الصحية مستقرة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بانفجار أسطوانة غاز بدائرة المركز، وجرت السيطرة على الحريق، وتسبب انفجار أسطوانة الغاز في إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، واتخاذ ما يلزم.