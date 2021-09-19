إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة بدمنهور ( صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة قبل قليل من السيطرة على حريق اندلع بعيادة في منطقة الكوبري العلوي، إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، وجري تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بنشوب حريق بشقة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باندلاع حريق بعيادة في الطابق السابع، إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها.

تفاصيل حريق عيادة البحيرة

توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم فرض كردون أمني، وتم فصل كافة المرافق عن المبني، وجري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.