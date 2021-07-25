مصرع طفلة وإصابة 3 في انفجار أسطوانة غاز ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية شنرا جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق في منزل بقرية شنرا بمركز الفشن بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين بحروق من الدرجة الأولى والثالثة، نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى «ملك.م.ع»، 11 سنة، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين هم «زيدان.ج.ا»، 13 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الأولي باليد والوجه، و«حسام.س.ا»، 17 سنة، مصاب بحروق في أماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، و«شروق.م.ح»، 12 سنة، مصابة بحروق في أماكن متفرقة الجسم من الدرجة الثالثة، وجميعهم مقيمون بقرية شنرا وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بقسم الحروق.