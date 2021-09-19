إعلام جامعة مصر تكرم «مُسلَّم» و«عامر» و«الليثي» في تخريج دفعة جديدة (صور)

كرمت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عددا من رموز الإعلام والفن، في حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الإعلام للشعبة العربية والشعبة الإنجليزية، بمشاركة عدد من رموز الأعلام في مصر والوطن العربي.

وشملت قائمة المكرمين، الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلاميين شريف عامر وعمرو الليثي وهالة أبوعلم وهناء سمري ومحمد ترك والفنانين عمرو عبد الجليل وشريف رمزي، وكذلك من شباب الفنانين من خريجي وأبناء الكلية وهما الممثل عمر زكريا والممثلة نور أدهم، بجانب تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

عميد إعلام مصر: الحفل يأتي ضمن احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي

وجاء الحفل برعاية الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤسس الأول لها، والدكتور محمد عمر، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام.

وقال عطية إن الحفل يأتي تتويجاً لما قدمه الطلاب خلال سنوات الدراسة من مهارات وأبحاث علمية كان لها أثر إيجابي على المستويين المهني والأخلاقي لدور الإعلام، وأن الحفل يأتي في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي الـ 25 للجامعة منذ تأسيسها على أيدي الدكتورة سعاد كفافي، مضيفا أن الكلية احتلفلت بتخريج 200 طالب وطالبة بمختلف الشعب.

مسلم: أهم مزايا مهنة الإعلام أنها ذات رسالة

وأضاف عميد إعلام جامعة مصر، أنه تم تكريم عدد من الرموز الإعلامية التي تقدم للطلاب نموذجاً مهنياً يحدد لهم كيفية العمل والتماس الخطوات الأولى للعمل في التجرية الإعلامية المستقبلية، بجانب دورهم البارز في تطوير قطاع الإعلام المصري.

وتابع عميد الكلية، أن المكرمين قدموا تجربتهم المهنية للطلاب خلال الحفل، بجانب التحفيز على العمل والاهتمام بالتعليم والتطلع نحو التكنولوجيا التي أصبحت لها جزء رئيسي وبارز في تطوير في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات.

وبدوره، قال الدكتور محمود مسلم إن من أهم مزايا مهنة الإعلام أنها ذات رسالة، معربا عن ثقته في أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة مصر وفي خريجيها، مشيرا إلى التعاون المشترك بين الكليات وصحيفة «الوطن».

كما أكد «مسلم» أن تواصل العمل بين الجامعة والصحيفة خير دليل على استمرار المسيرة لأجل تحقيق التقدم دوما.