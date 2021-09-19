يد «حياة كريمة» تغير حال قرى الإسماعيلية.. «مدارس وملاعب وصرف صحي»

أرقام خدمية ضخمة وإنجازات واضحة، نفذتها مبادرة «حياة كريمة»، التي دشنتها الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «لكل مصري.. لكل مصرية»، من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجا، وخدمة المصري البسيط في المقام الأول، من خلال تسخير إمكانات مؤسسات وأجهزة الدولة، حتى تلبي احتياجاتهم عبر تلك المبادرة الرئاسية، وتمكنت من تحقيق نجاحًا ملحوظًا خلال فترة وجيزة لم تتخط العامين، ولعل آخرها في محافظة الإسماعيلية.

وتشهد المحافظة الساحلية تطورا في الفرى الداخلية بها، وتتجلى فيها لمسة مبادرة حياة كريمة التي غيرت كثيرًا من احوالها للأفضل بشكل ملحزظ على النحو التالي:

أعمال حياة كريمة في قرية السلام

- جارى العمل بمحطة المعالجه للصرف الصحي.

- بلغت نسبة التنفيذ بمبني الأسعاف السريع 50%.

- الانتهاء من جميع أعمال الصبة الخرسانية، وجاري العمل علي رفع الخشب والاستعداد لتقفيل الحوائط بالطوب.

أعمال حياة كريمة في قرية جلبانة

- إنشاء سور ورفع كفاءة المبنى والملاعب لمركز شباب جلبانة.

- إنشاء مبنى جديد بمدرسة السادات الابتدائية بـ25 فصل، وجاري التشطيب للأدوار الأربعة.

- أعمال التشطيب لمبنى مجمع الخدمات الحكومية.

- إنشاء محطة الرفع 2 للصرف الصحى.

- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية.

- إنشاء مبنى المجمع الزراعى البيطري.

- فحص مساكن الحالات المدرجة بسكن كريم للوقوف على احتياجاتهم.

- عمل لقاءات مع أهالى القرية بخصوص آرائهم فى مبادرة حياة كريمة وسكن كريم.

أعمال حياة كريمة في قرية التقدم

- أعمال بناء المبني الإداري وصب خرسانة بيارة التجميع بمحطة المعالجة الثلاثية.

- رفع كفاءة مبني إسعاف نمرة 6.

- رفع كفاءه مركز الشباب بالفرية.

- أعمال النجارة والحدادة لسقف مجمع الخدمات الزراعيه والبيطرية.

- أعمال تبييض واجهات مبني مجمع الخدمات الحكومية.

- أعمال نجارة وحداده سقف مبني إسعاف أبو عروق.

- عمل جسات لإنشاء غرفة منظم خفض ضغط غاز بقرية الأمل بالتقدم.

- عمل لقاءات مع أهالى بخصوص آرائهم فى مبادرة حياة كريمة وسكن كريم.