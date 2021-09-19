وفد برلماني يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنيا

تفقد وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنيا مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا

النواب يتفقدون أبرز مشروعات حياة كريمة

وضم الوفد البرلماني قيادات حزب الشعب الجمهوري، بينهم النواب أحمد حته، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالمنيا، ومصطفي خالد، وإيهاب رمزي، وعمر الكاشف، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة المركزية للحزب، وشريف هلال، معاون شؤون تنظيم الحزب، وأحمد الجزار، عضو الأمانة المركزية للحزب، ورافق الوفد محمد أبو ليله، رئيس مركز مغاغة، وقيادات الحزب.

وضمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة العمل في 5 مراكز بمحافظة المنيا، وهم «دير مواس وملوي وأبو قرقاص جنوبا والعدوه ومغاغه شمالا». وتشمل مبادرة حياة كريمه 192 قرية 757 تابع وتشمل مشروعات عملاقة يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

المبادرة تشمل مراكز 192 قرية و757 تابعا

وتشمل المبادرة 5 مراكز و192 قرية و757 تابعا بمعدل 1800مشروعا وتدخل بمختلف القطاعات سواء مياه الشرب والصرف الصحي و الأبنية التعليمية ومجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والغاز الطبيعي والكهرباء والإسعاف والتنمية المدنية والوحدات الصحية.

وتأتى المشروعات بمجال الصحة على سبيل المثال لرفع كفاءة الوحدات الصحية 66 وحدة صحية يتم رفع كفاءتها وعدد 9 وحدات صحية يتم عمل إنشاءات جديدة لها، وإنشاء عدد 2 مستشفى جديد في مركز مغاغة وأبو قرقاص، وعدد119 وحدة تطوير شامل، وفي مجال الأبنية التعليمية شملت إنشاء 31 مدرسة جديدة وعدد 49 توسعة وعدد 7 إحلال جزئي وعدد 8 إحلال كلي.

ويجري تنفيذ 180 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ويجرى العمل على تنفيذ عدد 26 مشروعا للمجمعات الخدمية.