نقيب الممثلين: السيسي أول رئيس يهتم بشأن العاملين في مجال الفن

أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز، موضحًا أن توجيه الرئيس بدعم الفن والفنانين واهتمامه بالقوى الناعمة، أمر ليس غريب على السيسي.

محظوظون بأن القيادة السياسية تشملنا بهذه الرعاية

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Ten»، أن العاملين في المجال الفني محظوظون بأن القيادة السياسية تشملهم بهذه الرعاية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يترك أي فنان معروف أو غير معروف في محنة وظرف اجتماعي أو إنساني أو مرضي، إلا ويشمله برعايته.

السيسي لا يترك فنان معروف أو غير معروف في محنه

ووجه نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم جميع الفنانين، كونه لمس منطقة حساسة وهم الفنانين، الذين ليس لهم مصدر دخل آخر، خاصة في الشيخوخة وأسرهم، وهذا تقدير كبير من الرئيس للفنانين وأسرهم والعاملين بالحقل الثقافي والإبداعي، فالسيسي أول رئيس يهتم بشأن العاملين بالفن.

كثير من أسر الزملاء يكونوا في محن كثيرة بعد رحيل رب الأسرة

وأوضح الدكتور أشرف زكي، أن مصر أهم بلد في العالم العربي، به أهم فنانين، وعمالة نادرة في مجال السينما والتليفزيون والمسرح، وهناك آلاف خلف الكاميرات، وكثير من أسر الزملاء، يكونوا في محن كبيرة بعد رحيل رب الأشرة.