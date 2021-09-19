صندوق مكافحة الإدمان: خدماتنا نفسية وبدنية وصحية ورياضية للمتعافين

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، تهدف للارتقاء بحياة المتعافين من الإدمان، ورفع الوصمة عنهم، لذا تسعى كل المراكز نحو الاهتمام بهم، وتأهيلهم، نفسيا، بدنيا، صحيا، ورياضيا، عبر برامج إعداد وتأهيل رياضي متكامل.

عثمان: «عندنا نماذج نفتخر بها لأنها مشرفة»

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أن الصندوق سيرعى قريبا بطولة لكرة القدم، تحمل اسم «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة 160 شابا متعافيا من 13 محافظة، «فيه تعافي كبير من الإدمان، وعندنا نماذج نفتخر بها لأنها مشرفة».

عثمان: التفاعل في زيادة الإقبال على العلاج بشكل ملموس وكبير

وأوضح أن هناك 27 مركزا علاجيا منتشرين على مستوى الجمهورية، يتقدم للعلاج بها سنويا، متوسط عدد حالات 140 ألف مريض إدمان، «التفاعل في زيادة الإقبال على العلاج بشكل ملموس وكبير، نأمل أن يكون هناك إقبال على الإقلاع عن المخدرات بشكل مستمر».

ولفت إلى أنه في عام 2014، كان هناك 12 مركزا لعلاج الإدمان فقط على مستوى الجمهورية، وحاليا يستعد الصندوق لافتتاح عددا من مراكز علاج الإدمان وإخراج المتعافين، كما سيجري خلال أسابيع قليلة، افتتاح أكبر مركز في قنا لعلاج الإدمان، يليه مركز آخر في محافظة الشرقية، «كمان مع مطلع العام المقبل، سيكون هناك مركز هو الأكبر على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا في إمبابة».

واختتم: «كل المراكز العلاجية للإدمان التابعة للدولة، هي مراكز علاجية متخصصة، تقوم بعلاج المدمنين بشكل مجاني تام، ويتلقى فيه المدمن الخدمات دون دفع ولا جنيه».