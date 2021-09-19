التضامن تعيد مصريا لأسرته في لبنان بعد عام ونصف من العثور عليه في شوارع طنطا

تابعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إجراءات سفر مواطن مصري، مقيم في دولة لبنان، وتم العثور عليه في أحد شوارع طنطا منذ أكثر من عام ونصف، مشردا دون مصدر رزق وتم نقله إلى دار المسنين والعجزة بطنطا.

قالت أماني النادري، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المواطن أحمد عبد الرازق 64 عاما، عثر عليه في شارع ميدان محطة السكة الحديد بمدينة طنطا، يعاني من عدة أمراض وليس له مأوى في فبراير 2020.

وضع المسن في دار المسنين والعجزة

وكشفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أنه تم وضع النزيل بدار المسنين والعجزة بطنطا التابعة للتضامن الاجتماعي، مراعاة لظروفه من لجنة التدخل السريع بتضامن الغربية برئاسة الدكتور خالد أبو المجد منذ فبراير 2020، لعدم وجود عائل له بعد أن تم العثور عليه يقيم في الشارع الشارع بميدان محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ولا يوجد مصدر رزق له وتم على الفور نقله إلى مؤسسة المسنين والعجزة تحت إشراف إيمان بسيوني لاستضافته والعناية به.

وقال الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية إن الفريق تلقى شكوى من أهالي مدينة طنطا العام الماضي بعثورهم على مسن يقيم في الشارع بمنطقة محطة السكة الحديد ويعاني من عدة أمراض.

المسن لديه أسرة في لبنان

وأشار «أبو المجد » إلى أن المسن أمضى حياته في لبنان ومتزوج ولديه أولاد هناك، واتصلت المؤسسة بزوجته، حتى تم التوصل إليهم وقرروا استقدامه لجمع شمل الأسرة في دولة لبنان، وزوجته تحمل الجنسية اللبنانية ويعول 5 أبناء، وتم عمل الإجراءات اللازمة لذلك من فحوصات وتحاليل ومسحة كورونا وذلك بالمجهودات الشخصية عن طريق المؤسسة لإتمام سفره إلى أبنائه وأسرته بالخارج.