«الصحة» توجه نداء عاجلا للمواطنين بشأن رسالة التطعيم

وجَّهت وزارة الصحة والسكان نداء عاجلا للمواطنين لكل من لم تصله رسالة لقاح كورونا، وذلك عقب العديد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن تأخر حصول الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم ولم تصل لهم أي رسالة بموعد ومكان الحصول على لقاح كورونا، وتأتي رسالة الوزارة لحث المواطنين وتسهيلا عليهم من أجل الحصول على لقاح كورونا وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وترصد «الوطن» خطوات الدخول على الرابط المخصص من وزارة الصحة لتلقي الشكاوى بشأن اللقاح.

وخصصت وزارة الصحة رابطا يمكن للمواطنين الذين لديهم أي مشكلة بشأن التسجيل البيانات المطلوبة عند الدخول على موقع وزارة الصحة، أو تأخر في الحصول على رسالة تفيد موعد الحصول على التطعيم، ويمكن كتابة أي مشكلة تواجه المواطنين وذكرها في الخانة المخصصة عقب الدخول على الرابط وكتابتها بصورة واضحة، وسيكون الرد من قبل الوزارة في فترة وجيزة عقب الاطلاع على نص المشكلة ورابط التسجيل.

خطوات الدخول على رابط الشكاوى المتعلقة باللقاح

- الدخول على رابط الشكاوى من هنـــا.

- ستنتقل للصحفة المخصصة وكتابة البيانات المطلوبة وفقا لكل خانة.

- كتابة الاسم رباعي.

- كتابة رقم التسجيل الخاص بطلب اللقاح.

- كتابة المشكلة التي تواجهها سواء كانت بشأن تأخر رسالة اللقاح أو أي مشكلة تتعلق بالتسجيل.

«الصحة» تناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح تتمثل في وجود احمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات، الرغبة في النوم، الإرهاق، التعب عند ممارسة أي نشاط أو القيام بأي عمل، مؤكدة أن هذه الأعراض تزول خلال يومين ولا تستدعي الذهاب للطبيب.

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة الجميع.