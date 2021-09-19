بعد الرفع من القائمة الحمراء.. شروط سفر المصريين إلى بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أول أمس الجمعة، عن رفع 8 دول من بينها مصر، من قائمتها الحمراء الخاصة بجائحة كورونا المستجد، بالإضافة إلي تركيا، وباكستان، وجزر المالديف، وسريلانكا، وسلطنة عمان، وبنغلاديش، وكينيا، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 22 سبتمبر الجاري.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين الراغبين في السفر إلى بريطانيا أو لندن من مصر، نرصد القواعد الجديدة التي وضعتها المملكة المتحدة للراغبين في السفر إليها من الدول الثمانية، التي جرى رفع الحظر عنها، خلال السطور التالية:

القائمة الحمراء في المملكة المتحدة.. شروط السفر

وبحسب بيان الحكومة البريطانية فإن القائمة الحمراء، كانت للدول الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وكانت تتضمن شروط السفر من تلك الدول إجراء مسحة بي سي ار قبل السفر بـ 72 ساعة كحد أقصي، بالإضافة إلى العزل الإخباري في أحد الفنادق والتي يتحمل المسافر قيمتها، والتي تحددها الحكومة لمدة 10 أيام متوصلة، بالإضافة إلي إجراء مسحة جديدة في اليوم الأخير للتأكد من عدم إصابة القادمين بالفيروس.

شروط السفر لـ بريطانيا بعد رفع مصر من القائمة الحمراء

وبعد رفع مصر من قائمة الدول الحمراء، خففت المملكة المتحدة الإجراءات الاحترازية التي يجرى تطبيقها على القادمين من تلك الدول، بداية من الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، وحتى يوم 3 أكتوبر، إذ يجرى اتباع طريقتين مع القادم وهما..

الطريقة الأولى: بعد إجراء المسحة قبل السفر، يجرى عزل القادم في محل إقامته أو فندق من اختياره لمدة 10 أيام.

الطريقة الثانية: يقوم خلالها المسافر بدفع قيمة إجراء مسحتين PCR تجرى الأولى في اليوم الثاني للسفر، واليوم الخامس، وفي حالة كانت النتيجة سلبية في الحالتين، يسمح للمسافر بممارسة حياته بشكل طبيعي، ويصل متوسط تكلفة هذه الخدمة نحو 300 جنيه إسترليني.