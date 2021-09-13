رفضت السفر لأوروبا.. ألمانية تجري جراحة «إزالة مياه بيضاء» في الأقصر

رفضت سيدة ألمانية، السفر لبلادها لإجراء عملية إزالة مياه بيضاء في العين، وقررت إجراء العملية في أحد المراكز الطبية بمحافظة الأقصر، عقب معاناتها من مشكلة في الرؤية نتيجة ظهور «مياه بيضاء»، حيث تطلب علاجها إجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من خلال إستشاري العيون بمحافظة الأقصر، عقب إجراء كشف طبي.

ألمانية تُعاني من مياه بيضاء على العين

وقال الدكتور أحمد يحيى، استشاري عيون بمستشفى الأقصر الدولي، والطبيب المعالج، إن سيدة ألمانية الجنسية تُدعى «جازلين نولاك»، 70عامًا، أجرت كشفا طبيا على العين، وعقب إجراء الفحص الطبي تبيّن وجود مياه بيضاء وتحتاج إلى إجراء جراحة، وبالفعل تم إجراء جراحة في العين اليسرى، وفي انتظار إجراء الجراحة الثانية في العين الأخرى.

ألمانية تُجري جراحة بالأقصر

وأضاف الطبيب المعالج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيدة الألمانية اتخذت قرارها بإجراء العملية الجراحية في الأقصر، رغم إنها كانت في البداية تخشى إجراء جراحة داخل مصر، كما إنها كانت تخشى السفر إلى إلمانيا لإجراء العملية الجراحية هناك في ظل القيود التي تفرضها الدول الأجنبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع محافظة الأقصر للسياحة العلاجية سواء للأجانب المقيمين داخل المحافظة، وفي مراكزها المختلفة، أو حتى للسيُاح من مختلف الجنسيات، لتكون خطوة جيدة في التطور العلاجي وتأكيدًا على إمتلاك مصر بشكل عام والأقصر بوجه خاص أطباء أكفاء في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مع تقديم الخدمات الطبية المختلفة داخل المحافظة والتي لا تقل عن نظيراتها في الخارج.