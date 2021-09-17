تعرف على إجراءات السفر الجديدة إلى السعودية

بدأت اليوم المملكة العربية السعودية تطبيق آليات جديدة لدخول القادمين من الدول التي فتح بها الطيران المباشر، ومنها مصر، ما جعل عمليات البحث تزداد خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن إجراءات السفر إلى السعودية الجديدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، إجراءات السفر إلى السعودية الجديدة، والتي أقرتها وزارة الصحة بالمملكة العربية، وذلك في التقرير التالي.

إجراءات السفر الجديدة إلى السعودية

وبحسب البيان فإن الموافقة على عودة المقيمين للمملكة مرهونة بحصول المتقدم على لقاح من اللقاحات المعتمدة في المملكة وهي كالآتي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».

- يقدم المسافر إلى المملكة، مسحة (pcr) قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة كحد أقصى.

- تطبق على القادمين إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام.

- يقوم القادم بإجراء فحصين للكشف عن الإصابة بجائحة كورونا، الأولي خلال 24 ساعة من الوصول، والثانية في اليوم الخامس كما يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا».

- تنتهي مدة الحجر المؤسسي بعد ظهور نتيجة التحاليل «السلبية».

- يحصل القادم إلى المملكة على جرعة منشطة، من اللقاح الذي حصل عليه سابقًا.

- يجب على القادمين التسجيل في منصة «قدوم» قبل الوصول للمملكة العربية السعودية.

إجراءات السفر إلى السعودية الجديدة لغير المحصنين

وأتاحت هيئة الطيران المدني السعودي إمكانية دخول المرافقين غير المحصنين مع المحصنين من ذويهم، بشرط أن يكونوا أقل من 18 عاما، والالتزام بالإجراءات الآتية:

- الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام.

- إجراء فحص كورونا pcr لمن أتم 8 أعوام فيما فوق في اليوم الخامس.