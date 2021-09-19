محافظ المنوفية يكشف آخر تطورات «حياة كريمة»: تنوع الخدمات

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن هناك متابعة مستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، كما أنه حريص على متابعة تنفيذ مشروعات هذه المبادرة التي تستهدف تغيير حياة المواطنين في القرى، موضحًا أن هذا المشروع يشهد تنوعًا في الخدمات التي يستهدفها والتي تمس جميعها حياة المواطنين بصورة وثيقة، كما تم رفع كفاءة لطرق وإحداث سيولة مرورية في مدن المحافظة.

الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بنسبة تنفيذ 80%

وأضاف «أبو ليمون»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، أنه تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الأنترلوك بنسبة تنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف نهاية الأسبوع الجاري، كما تم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية والأعمال الخرسانية للحدائق؛ وجار تجليد السور بحجر الهشما وعمل سور حديدي من الكريتال.

الحدائق ستتضمن ألعاب للأطفال ومساحات خضراء

وتابع محافظ المنوفية: «ستتضمن الحدائق ألعاب للأطفال ومساحات خضراء لتوفير سبل الراحة لرواد الحدائق، كما تم الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني وصب الطبقات الخرسانية وجار الأنتهاء من أعمال تركيب الصاج بالمحلات للسوق الحضاري»، كما أنه يحرص على متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى بمركز ومدينة الشهداء.

مشروع طريق النصر«جسر المشروع» بطول 1200 متر

وأردف أنه يتم حاليًا إنشاء مشروع سوق حضاري وحديقة الطفل الجديدة بطريق النصر والذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، كما أنه يتابع باستمرار مشروع طريق النصر «جسر المشروع» بطول 1200 متر، وتنفيذ مديرية الطرق وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق وإحداث سيولة مرورية بمدينة الشهداء.

نهدف للقضاء على الأسواق العشوائية

ووجه محافظ المنوفية، بإنشاء إدارة للإشراف على السوق الحضارية وحديقة الطفل والموقف النموذجي؛ حفاظًا على الاستمرارية وخدمة أهالي المركز، كما وجه مدير هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة الأعمال على أرض الواقع للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية، ووجه المحافظ أيضًا القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود للانتهاء منها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة.