سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 20-9-2021

يبحث الكثيرون من المواطنين عن أسعار الذهب، خاصة عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في مصر، في ظل تذبذب الأسعار الواضح خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا، وتدهور الاقتصاد عالميًا، الأمر الذي أثر سلبًا على المعدن الأصفر في أسواق المال والبورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وأسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 880 و882 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم بين 770 و772 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 660 و662 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6160 إلى 6176 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 20 سبتمبر، نحو 889.79 جنيه، 56.42 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 775.96 جنيه، 49.37 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 667.11 جنيه، 42.32 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا بنهاية العام الماضي 2020، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.