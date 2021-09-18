استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 772 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، استقرارا في البورصة العالمية وأسواق المال وكذلك الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 882 جنيهًا.

- عيار 21 نحو 772 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 662 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6,176.

سعر الأوقية

سجلت الأوقية سعر27,579 جنيه اليوم السبت 18 سبتمبر.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب عالميا، استقرارا منذ نهاية تعاملات البورصات العالمية الجمعة، إذ بيع عيار 24 بسعر 56.42 دولار، بينما سجل عيار فيما بلغ عيار 21 نحو 49.37 دولار، وبيع عيار 18 بـ42.32 دولار.

تحركات الذهب عالميا

من جانبه، قال المهندس رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب مرتبط بالبورصة العالمية وسعر الدولار، لافتًا إلى أن البورصة العالمية متذبذبة نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم وعندما يحدث اطمئنان لعودة عمل الاقتصاد مرة أخرى فإن الأسعار سترتفع مرة أخرى.

وأوضح رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل الحكومات والمؤسسات المالية الضخمة تشتري الذهب لأنه ملاذ آمن للاستثمارات، وزيادة الطلب تؤدي إلى زيادة السعر.

بدوره، أوضح الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب لا تتأثر بتعاملات البنك المركزي، وأسعار الفائدة التي من المقرر صدورها اليوم، فالذهب فيتأثر بالأسعار العالمية فقط.

ولفت رئيس شعبة الذهب، إلى أن أسعار الذهب العالمية تتأثر بشكل كبير بأسعار الدولار وقرارات البنك الفيدرالي.