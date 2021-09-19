«أبوليمون»: 60% من قرى المنوفية ليس بها صرف صحي

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن نسبة التعليم في المحافظة، وصلت لـ94% من المواطين، مشيرا إلى أن الكثير على درجة عالية من الوعي والثقافة، كما أن نسبة قرى المحافظة التي لم تصل إليها مشروعات الصرف الصحي أكثر من 60%، وسنعمل على تغطية كل القرى بالمحافظة بالصرف الصحي، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، الذي يُذاع على شاشة «الحدث اليوم».

نسعى لتنفيذ 82 منشأة صحية في المحافظة ضمن «حياة كريمة»

وأضاف «أبوليمون»، أن القرى في الدولة المصرية، تُمثل النسبة الأكبر من شعب مصر، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لكل مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بنطاق المحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ لإقامة 82 منشأة صحية، إذ تم رفع كفاءة 11 نقطة إسعاف، وإنشاء جديد لـ3 نقاط أخرى، وكذلك مناقشة آخر المستجدات، لإقامة ورفع كفاءة ومطابقة المعايير لعدد 68 منشأة صحية، التي من المقرر دخول عدد كبير منها منظومة التأمين الصحي الشامل.

عمل في الرقابة الإدارية 30 عامًا

وأوضح محافظ المنوفية، أنه جرى تسليم عدد من قطع الأراضي، دون ملاحظات أو معوقات لإنشاء عليها مشروعات خاصة بمبادرة «حياة كريمة»، وأخرى جار البحث عن موقع مناسب كما جرى توفير وإعادة معاينة لعدد من القطع، لإقامة تلك المنشآت، مؤكدًا أنه يتواجد في كل مشروع أو إنشاء جديد، مشيرًا إلى أن عمله في الرقابة الإدارية، ما يقرب من 30 عامًا، أعطاه خلفية كبيرة جدًا بالعمل في المحافظات، ومتطلبات العمل داخل محافظات مصر، ما ساعده بشكل كبير للعمل كمحافظ للمنوفية، كما أنه مقيم في محافظة المنوفية بشكل دائم، ومعه أسرته.