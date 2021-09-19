مجمع محاكم المنيا يعود إلى الهدوء بعد ضبط «محامي التفجيرات»

عاد الهدوء وانتظم العمل بمجمع محاكم المنيا، بعد يوم عصيب شهده المجمع، أمس السبت، إثر لصق محام منشور داخل المجمع يهدد بحدوث تفجيرات، مستخدما هذه الحيلة لتأجيل نظر قضية لصالح موكله.

استئناف العمل بمجمع محاكم المنيا

واستأنف مجمع محاكم المنيا، اليوم الأحد، أعماله بشكل طبيعي، واستقبل المتقاضين والمحامين، في جو من النظام والأمان، بعد واقعة دس أحد الأشخاص لملصقات تهدد بتفجير المبني، والتي أصابت مرتادي المجمع وسكان المنطقة بالذعر.

وأحالت سلطات الأمن بالمنيا، المحامي المتهم بإثارة الذعر والبلبلة والتسبب في تعطيل عمل دوائر قضائية، بمجمع محاكم المنيا، بعدما هدد عبر منشور بتفجير مبنى مجمع محاكم المنيا، أمس السبت، إلى جهات التحقيق المختصة.

محامي وراء التهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا

وبحسب مصادر أمنية، فإن المحامي المتهم قرر خلال مناقشته بأنه ارتكب واقعة التهديد بتفجير مبنى مجمع محاكم المنيا، لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية لموكله.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن ناشر رسائل التهديد بمجمع محاكم المنيا تبين أنه محامي رغب في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة قضية جنائية لموكله، فاضطر إلى تلك الوسيلة.

«العدل» تؤكد سلبية بلاغ تفجير مجمع محاكم المنيا

وكانت وزارة العدل أكدت سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، وذكرت في بيان لها أنها تلقت صباح أمس، إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضح البيان: «حرصًا على المواطنين تم إخلاء مبنى مجمع محاكم المنيا بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وأمن، ووفقًا لإجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى».

وأضاف: «بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور أي جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين».

ووجهت وزارة العدل الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.

نقابة المحامين تدين التهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا

وأصدرت نقابة محاميّ المنيا، بيانًا تدين فيه ما أشيع بشأن وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، مؤكدة أن ذلك يعد تهديدًا لأمن المصريين ومؤسسات الدولة، ودعا مجلس النقابة إلى التكاتف، وتقديم يد العون للجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.