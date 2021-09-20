5 ألعاب مغامرات مثيرة على هاتفك.. هتعيش القصة

إذا كنت من محبي ألعاب المغامرات على الهاتف المحمول، فإليك أبرز تلك الألعاب التي صدرت خلال العام 2021، وكل ما عليك هو شحن هاتفك جيدا واختيار وضع الألعاب المميز.

لعبة Frostrune

أولى تلك الألعاب، هي لعبة Frostrune، التي تُعتبر أحد اشهر الألعاب على الهواتف المحمول في تصنيف ألعاب المغامرات البارزة، وتقدم لعبة Frostrune قصة جذابة قادرة على جذب اهتمام من يرغب في لعبها من أول لحظة يبدأ فيها في اللعب، وتدور أحداث اللعبة حول قصة ذات خلفية تاريخية، متمحورة حول السحر والسحرة، وأحداث تاريخية غريبة، لذلك تعتبر هذه اللعبة هي الأكثر جاذبية لهواة الألعاب الرقمية.

لعبة GRIS

استطاعت لعبة GRIS أن تحقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة، ولا تعتمد هذه اللعبة على التحديات، بل تعتمد بصورة أساسية على عرض القصة المميزة في ظل وجود رسومات إبداعية واحترافية إلى حد كبير، كما تقدم عناصر عديدة، مثل المنصات وتقمص الأدوار.

لعبة Life is Strange

تعتبر لعبة Life is Strange، من أبرز ألعاب المغامرات على الهواتف المحمولة على الإطلاق، وتدور أحداث اللعبة حول قصة كاملة، وهذه القصة تكون جاذبة لمن يلعب، وحققت تلك اللعبة نجاحا كبيرا للغاية على كل منصات الألعاب، والأهم أن هذه اللعبة يمكن إتاحتها على الحواسب الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المنزلية.

لعبة Machinarium

تتناول لعبة Machinarium، قصة إنسان آلي وحيد، يعيش في مستقبل غريب، وتعطي هذه اللعبة إثارة وتشويقا لمن يلعبها، واستطاعت أن تحقق لعبة نجاحا غير مسبوقا في الفترة الأخيرة.

لعبة The First Tree

هي لعبة مغامرات مثيرة، تقدم تجربة لعب غير مسبوقة وغريبة، وتدور أحداث اللعبة حول طفل يحاول أن يعثر على والده ضمن عالم غريب ومصمم باحترافية شديدة، وتركز على الرسومات وأدائها إلى حد بعيد إلى جانب القصة والحبكة.