شهود عيان حريق عيادة دمنهور لـ«الوطن»: «أنقذنا البنت وأمها ببطانية»

من أمام العقار الذي نشب به حريق عصر اليوم الأحد، داخل إحدى عيادات منطقة الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، التقت كاميرا «الوطن»، عددًا من شهود عيان الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية، جهودها في التعامل مع حادث الحريق، بعدما نجحت في السيطرة عليه، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصًا بحروق من الدرجة الأولى، الذين جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفيات، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

كما أسفر هذا الحريق أيضا، عن سقوط سيدة من شرفة العيادة، هربًا من هذا الحريق، التي نقلت أيضًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

شاهد عيان: استخدمنا «بطانية» لإنقاذ أم وابنتها كانوا داخل العيادة وقت الحريق

والتقت كاميرا «الوطن»، مع عدد من شهود عيان الحريق، حيث قال أحدهم: «أنا كنت هنا من أول الحريق، في أسطوانة أكسجين انفجرت في العيادة، وكان موجود في العيادة أم وابنتها، ومكناش عارفين ننقذها».

وأضاف شاهد العيان: «حطينا بطانية، ومسكناها من كل الأطراف، وأم البنت حدفتها من فوق على البطانية، عشان تنقذها، وبعدين نطت وراها الأم، بس نزلت على التندة البيضا».

شاهد عيان: بعض الناس حاولت استخدام سلم لإنقاذ سيدة كانت داخل العيادة

وقال شاهد عيان آخر، إنه لاحظ استغاثة سيدة الحريق، وفي نفس الوقت، لاحظ بعض الناس صعدوا إلى الشقة المجاورة للعيادة، ووضعوا سلم بين شرفة العيادة وشرفة الشقة، لإنقاذ السيدة التي كانت تستغيث، لكنهم لم يستطيعوا، فقزت السيدة من شرفة العيادة، بعدما استخدم بعض الناس «بطانية» لتقفز عليها تلك السيدة، بعد أن أنقذت ابنتها أولا بقذفها على «البطانية» أيضا.

وكان حريق كبير بهذه العيادة، نشب بسبب انفجار أسطوانة غاز أكسجين، وهو ما أدى إلى الحريق الذي التهم العيادة بأكملها، إلى جانب تضرر عيادة أخرى، وشقة سكنية مجاورتين، إلى تلك العيادة بالعقار الذي نشب فيه الحريق.

وفور نشوب الحريق، كانت دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وهو ما ساهم في السيطرة على الحريق وإخماده، ونقل كل مصابي حادث الحريق إلى المستشفيات، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا حول العقار الذي نشب فيه الحريق، كما تم فصل الكهرباء عن المنطقة تحسبًا وتجنبًا لأي أخطار، قد تنتج بسبب هذا الحريق.