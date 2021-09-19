بينهم طفلتان.. أسماء ضحايا حريق برج دمنهور

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة أحد الأطباء بمنطقة الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، ظهر اليوم، حيث أدى الحادث إلى إصابة 13 جرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

أسماء مصابي حريق دمنهور

والمصابون هم كل من «إبراهيم رمضان غراب 28 عاما، مصاب بجروح متفرقة بنسبة 35%، أم كلثوم حس محمد مصابة باختناق، إبراهيم أحمد منصور مصاب بجرح بإصبع اليد اليمنى، آلاء محمد التداوي 21 عاما مصابة بحروق متفرقة، محمد محمد مسعود 31 عاما مصاب باختناق، نبيل عبد الفتاح البربري 40 عاما مصاب بجروح بالساعد الأيمن، سعيد محمد رضا غانم 37 عاما مصاب بقطع في أوتار اليد اليسرى، أحمد عبد الحميد بركات 37عاما مصاب باختناق وجرح بالرأس، سلوى محمد سعد 42 عاما مصابة بحروق متفرقة بنسبة 25%.

كما أصيبت أيضا نورا بسيوني الصياد 55 عاما باختناق، روان إبراهيم الشحيمي 25 عاما مصابة باختناق، صبرا إبراهيم منصور شهرين مصابة باختناق، هناء يحيى زهران 10سنوات مصابة بحروق متفرقة بنسبة 60%، حسين رضا حسين 19عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

ورود بلاغ بنشوب حريق في برج بدمنهور

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد اندلاع حريق بأحد العيادات إثر انفجار أسطوانة غاز أكسجين مما أدى إلى إصابة 13 شخص بحروق متفرقة بالجسم وكدمات.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.