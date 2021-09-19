كشفت مديرية التربية التعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021 القاهرة، موضحة أنه جرى إعلان النتيجة اليوم، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال كتابة الرقم القومي، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، وطباعة استمارة النتيجة، وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021 القاهرة

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

-الضغط على خانة «رياض الأطفال».

-اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

-كتابة الرقم القومي للطالب.

-الضغط على زر «بحث».

-تظهر النتيجة للطالب بها كافة البيانات.

وتابعت المديرية، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021 القاهرة، أعلنت على الموقع وخاصة بكل إدارة تعليمية، وترصد «الوطن» في السطور التالية، الإدارات التعليمية بالقاهرة:

إدارة الساحل التعليمية

إدارة المعادي التعليمية

إدارة مصر الجديدة التعليمية

إدارة الشروق التعليمية

إدارة الخليفة والمقطم التعليمية

إدارة غرب مدينة نصر التعليمية

إدارة غرب القاهرة التعليمية

إدارة الوايلي التعليمية

إدارة المرج التعليمية

إدارة حدائق القبة التعليمية

إدارة عابدين التعليمية

إدارة روض الفرج التعليمية

إدارة السيدة زينب التعليمية

إدارة النزهة التعليمية

إدارة شبرا التعليمية

إدارة الشرابية التعليمية

إدارة حلوان التعليمية

إدارة باب الشعرية التعليمية

إدارة التبين التعليمية

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية

إدارة الزيتون التعليمية

إدارة المستقبل التعليمية

إدارة السلام التعليمية

إدارة عين شمس التعليمية

إدارة منشأة ناصر التعليمية

إدارة الزاوية التعليمية

إدارة وسط القاهرة التعليمية

إدارة المعصرة التعليمية

إدارة مصر القديمة التعليمية

إدارة البساتين ودار السلام التعليمية

إدارة المطرية التعليمية

إدارة القاهرة الجديدة التعليمية

إدارة الساحل التعليمية

إدارة المعادي التعليمية

إدارة مصر الجديدة التعليمية

إدارة الشروق التعليمية

إدارة الخليفة و المقطم التعليمية

إدارة غرب مدينة نصر التعليمية

إدارة غرب القاهرة التعليمية

إدارة الوايلي التعليمية

إدارة المرج التعليمية

إدارة حدائق القبة التعليمية

إدارة عابدين التعليمية

إدارة روض الفرج التعليمية

إدارة السيدة زينب التعليمية

إدارة النزهة التعليمية

إدارة شبرا التعليمية

إدارة الشرابية التعليمية

إدارة حلوان التعليمية

إدارة باب الشعرية التعليمية

إدارة التبين التعليمية

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية

إدارة الزيتون التعليمية

إدارة المستقبل التعليمية

إدارة السلام التعليمية

إدارة عين شمس التعليمية

إدارة منشأة ناصر التعليمية

إدارة الزاوية التعليمية

إدارة وسط القاهرة التعليمية

إدارة المعصرة التعليمية

إدارة مصر القديمة التعليمية

إدارة البساتين ودار السلام التعليمية

إدارة المطرية التعليمية

إدارة القاهرة الجديدة التعليمية