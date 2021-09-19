«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمرحلة الأولى 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنه يمكن لأولياء الأمور، الحصول على النتيجة بالرقم القومي للطالب، مشددة بضرورة اتباع كل التعليمات الخاصة بالتقديم.

وأكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه تم إعلان نتيجة رياض الأطفال لتنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحا أنه يمكن للطلاب الدخول على موقع المديرية، والحصول على النتيجة بالرقم القومي، مؤكدا أنه يمكن لأولياء الأمور، الحصول عليها من الإدارات التعليمية غدا.

«عبده»: الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022

وأضاف «عبده»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية اعتمدت اليوم، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمرحلة الأولى، موضحا أنه يجب على أولياء الأمور، طباعة النتيجة من على موقع المديرية، وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي الجديد.

وتابع مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022 من حيث صيانة أسوار المدارس واستلام توزيع الكتب المدرسية على المدارس، وإجراء الصيانات البسيطة للمنشآت، لافتاً إلى أنه سيتم تكيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المدارس بالتزامن مع عودة الدراسة.

تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا

وتابع مدير الإدارة التعليمية، أنه جرى الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه تم إعداد القوائم النهائية بأسماء المعلمين الذين تم تطعيمهم وإرسالها للمديرية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الحضور سيكون نظامياً وسيتم تفعيل الحضور والغياب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه سيتم تسليم الطلبا الكتب الدراسية اعتباراً من أول أيام الدراسة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن العام الدراسي الجديد سيكون منضبطاً، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل المناهج الجديدة قبل بداية الدراسة.