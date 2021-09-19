يستمر حتى منتصف أكتوبر.. غدا افتتاح «أهلا مدارس» الجيزة بشارع فيصل

يشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، غدا الاثنين الموافق 20 سبتمبر، معرض «أهلا مدارس» فرع الجيزة بشارع فيصل بمنطقة أرض المطاحن، حيث يوفر المعرض لسكان محافظة الجيزة جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح عدد من مسؤولي وزارة التموين وأعضاء من مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة، ومسؤولي الغرف التجارية بمحافظة الجيزة.

أهلا «مدارس الجيزة» يستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل

من جانبه، قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن معرض «أهلا مدارس» سيستمر في استقبال الجمهور من الزوار الراغبين في شراء المستلزمات الدراسية حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل أي أنه سيستمر حتى بعد بدء الدراسة بأسبوع والمقرر انطلاقها يوم ٩ أكتوبر المقبل.

ألف متر مربع مساحة معرض «أهلا مدارس» بالجيزة

ونوه عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن المعرض مقام على مساحة ألف متر مربع، مضيفا أن عدد العارضين به هم 66 عارضا لجميع الأدوات والمستلزمات الدراسية.

أدوات مكتبية وأحذية وزي مدرسي داخل معرض «أهلا مدارس»

وتابع الرفاعي، أن المعرض يشترك فيه العديد من الشعب التي توفر الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية، حيث يشترك في المعرض شعبة الأحذية لتوفير الأحذية المدرسية، شعبة الملابس والمنسوجات لتوفير الزي المدرسي، وشعبة الأدوات المكتبية لتوفير المستلزمات الدراسية، وشعبة المواد الغذائية لتوفير المعلبات والمواد الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية في إعداد أطعمة الطلاب خلال اليوم الدراسي.

تخفيضات 30% على منتجات معرض «أهلا مدارس»

وذكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة، أن معرض «أهلا مدارس» فرع الجيزة المقام في شارع فيصل بأرض المطاحن سيقدم لجمهور الزوار المترددين عليه تخفيضات على الأدوات المدرسية تصل حتى نسبة 30%.

وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية سنويا معرض «أهلا مدارس» بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك من أجل توفير الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية للطلاب والأسر المصرية.

وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح يوم الأربعاء الماضي 16 سبتمبر المقر الرئيسي لمعرض «أهلا مدارس» بمقر أرض المعارض بمدينة نصر والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.