الزراعة: الفاصل بين العروات سبب ارتفاع أسعار الخضروات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم رصد كل أراء المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار، كما أن القطاع الزراعي تأثر بالتغيرات المناخية ويتم رصد ارتفاع الأسعار في الأسواق، كما أن الوزارة تقدم كل الدعم للفلاحين من أجل زيادة المعروض، موضحًا أن الفاصل بين العروات سبب في ارتفاع الأسعار حاليا.

نسعى لربط المستهلك بالمنتج للقضاء على ارتفاع الأسعار

وأضاف «القرش»، في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تسعى لربط المستهلك بالمنتج للقضاء على ارتفاع الأسعار، كما أن العديد من المنصات الزراعية توفر المنتجات للمواطنين دون وسيط وبعض مروجي الشائعات يسعون للتحكم في الأسواق.

400 منفذ لضخ بها السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى وجود 400 منفذ لضخ العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواعيد العروات معروفة، «نجهز دائما الحلول من أجل التصدي للارتفاع في الأسعار»، موضحًا أن الدولة أنشأت 100 ألف فدان صوبات زراعية لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم إنشاء منصات زراعية لبيع منتجات صغار المزارعين بأسعار مناسبة للمستهلك.

مشكلات تمويل إنتاج تقاوي البذور

وواصل: «لا توجد مشكلات في التمويل لإنتاج تقاوي البذور والمشروع القومي للبذور تتم بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، كما أنه تم تسجيل 25 صنفًا تقاوي مصرية للخضراوات والفاكهة»، لافتًا إلى أن مرحلة إنتاج التقاوي تحتاج إلى وقت للتأكد من جودتها، «نستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج للتقليل من تكلفة الاستيراد، وكنا نستورد 65% من احتياجاتنا من بذور الخضراوات».