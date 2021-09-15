وكيل الزراعة بجنوب سيناء الجديد: تطبيق التقنيات الحديثة وقاعدة بيانات للأراضي

أصدر الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، قرارا بتعيين المهندس محمد خليل شطا، وكيلا لوزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، خلفا للمهندس أشرف كمال، وعقد مدير الزراعة الجديد فور وصوله لقاءات مع جميع العاملين بالمديرية، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالفلاح المصري وتهنئته في عيدهم التاسع والستين وأشار إلى جهود القيادة السياسية المصرية التي تسهم في رفعة الوطن من خلال المشروعات القومية التي تخدم القطاع الزراعي المصري.

وقدم الشكر إلى وزير الزراعة السيد القصير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتقديمهما كامل الدعم للقطاع الزراعي بجنوب سيناء وتذليل كافة العقبات في سبيل وضع جنوب سيناء في موقعها الريادي والتنموي.

إدخال التكنولوجيا في الزراعة.. وقاعدة بيانات للرقعة الزراعية

وقال الدكتور محمد شطا، إن جنوب سيناء يوجد بها أكثر من 1000 نوع من النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي والسياحي والتاريخي المميز عالميا، موضحا أنه جرى عقد لقاء موسع مع الزملاء في المديرية لبحث سبل تطوير العمل لحل المشاكل العالقة وزيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية بالمناطق الزراعية داخل المحافظة، مؤكدا على إزالة جميع المعوقات التي من شأنها إعاقة مسيرة العمل.

وطالب شطا، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مدققة وكروكي موقع عليه إحداثيات القطاع الزراعي، وقيام كل إدارة بإعداد خطة عمل وفق برامج محددة وقابلة للتنفيذ خلال الثلاث أشهر القادمة لتطوير القطاع الزراعي بجنوب سيناء، موضحا أنه سيجرى تقييم ومتابعة الجميع والتعامل بسياسة الثواب والعقاب بمهنية وعدالة كاملة.

وأشار شطا، إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الرقمية في المديرية والإدارات الزراعية والجمعيات وشركاء التنمية من كبار المنتجين الزراعيين، ووجه الشكر والتقدير لمدير المديرية السابق المهندس أشرف كمال على فترة عمله السابقة في المديرية وطالبه بالاستمرار بأداء المهمة وفق التعاون من أجل النجاح.

تطبيق تقنيات التلقيح الاصطناعي لتحسين المجترات الصغيرة بمحافظة جنوب سيناء

وقال الدكتور محمد خليل، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، إن وفد منظمة إكساد ومعهد بحوث الصحراء ومديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري ومتدربي التلقيح الصناعي للأغنام والماعز قاموا باستكمال عمليات التلقيح الصناعي للأغنام والماعز بمنطقة رأس سدر بمحطة بحوث الصحراء لعدد 23 من الأغنام، موضحا أنه جرى تلقيح عدد 37 من الماعز وعدد 41 من الأغنام في منطقة طور سيناء.

الانتهاء من مجمع الألبان بمديرية الزراعة

وأكد شطا، أن مجمع الألبان بالمديرية انتهى من جميع التجهيزات الخاصة به ومن المقرر أن يستقبل المجمع الألبان من المزارعين بالطور بعد استكمال توصيل المعدات وتجريبها، وسوف يقام منفذا لبيع الألبان ومشتقاتها بأسعار أقل من السوق بالمديرية، وستكون المنتجات فائقة الجودة لخدمة أهالي مدينة طور سيناء وبأسعار مميزه.