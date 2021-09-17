الزراعة في أسبوع.. افتتاح معرض «صحاري» وارتفاع صادرات مصر الزراعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 56، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الملخص الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، للدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين.

14 مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا

وأسفرت الاجتماعات عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ للتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي، ووقعهما من الجانب المصري، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الليبي طارق أبو فليقة، وزير الموارد المائية.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وكذلك شارك وزراء الزراعة والتعاون الدولي والبيئة في مناقشة تقرير البنك الدولي حول تاثير التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة في مصر.

واستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا كالي شليتون، وبحث معه أوجه التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية في دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز أطر التعاون، كما استقبل أيضا المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آيات سليمان، ورئيس برامج البنك الدولي أوليفر بريد، ومدير العمليات بالبنك الدولي روبرت بوجويدا؛ لبحث تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة ورؤية وزارة الزراعة المستقبلية للتغلب عليها.

افتتاح المعرض الزراعي الدولي

وأشار الملخص الأسبوعي للوزارة إلى افتتاح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض الزراعي الدولي «صحاري»، يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة بمشاركة 250 شركة متخصصة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلا عن ترأسه اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول المصرية العربية الأصيلة بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأعضاء مجلس الأمناء، حيث أكد القصير أنه تم خلال الفترة السابقة اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بهدف رفع كفاءة المحطة وتقديم الرعاية الصحية والتغذية اللازمة للخيول، وتم وضع برنامج غذائي متكامل لكل حصان بناءً على الاحتياجات الغذائية التي تتطلبها المراحل العمرية، مع توفير الأعلاف المطلوبة لمدة عام الأمر الذي كان له مردود إيجابي على الحالة الصحية للخيول.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد مبلغ 322 مليون جنيه، للمستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ارتفاع صادرات مصر الزراعية

وأعلن وزير الزراعة، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021، حيث بلغت 4 مليون و614 ألفا و964 طنا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

كما استطاعت مصر التفوق على جنوب إفريقيا باعتبارها المصدر الرئيسي للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية (MAPA) حول واردات الحمضيات إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2020 ويوليو 2021 ما يقرب من 310 آلاف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 21.7% مقارنة بنفس الفترة الموسم السابق.

أهمية مراكز تجميع الألبان

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ 500 ندوة إرشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في 148 مركزا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ بداية أغسطس الماضي، وحتى الآن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مزارعي سهل الطينة بمحافظة بورسعيد عقود أراضيهم، وطالب المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية مزارعي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وقرية الأمل الذين لم يستلموا عقودهم بسرعة التوجه إلى مندوب المناطق للتوقيع عليها واستلامها.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حزمة من التوصيات والتنبيهات للمزارعين، لضمان حصولهم على تقاوي عالية الجودة وذات إنتاجية عالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة، بضرورة توعية المزارعين بكيفية الحصول على تقاوي جيدة ذات إنتاجية عالية.

كما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية استفاد منها 26 طالبا من طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس بأقسام متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات الأغذية، الميكروبيولوجي، كما بلغ إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 4600 عينة.

تنفيذ نماذج تنموية في مطروح

واجتمع الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب أكساد بالقاهرة، والمستشار الفني لمنظمة أكساد عبد الرحيم لولو؛ لمناقشة تنفيذ بعض النماذج التنموية الإرشادية بمنطقة مطروح بالساحل الشمالي الغربي لمصر؛ لوضع الخطة التنفيذية لمساهمات أكساد في هذا المشروع، على أن يتم توقيع البرتوكول في نهاية أكتوبر القادم بحضور وزير الزراعة.

كما نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان «الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش» بمديرية الزراعة بالنوبارية، وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش.

دورات تدريبية لطلبة الطب البيطري والعلوم والزراعة

ونظم معهد صحة الحيوان، ثلاث دورات تدريبية على مدار الشهر الماضي بمعمل شبين الكوم، وتهدف إلى توفير بيئة مُناسِبَة لاكتسابِ المهارات والخبراتِ على يد مُدرّبين متخصصين من خلال خطة علمية بحثية منهجية لبناء العنصر البشر، وتم خلال الدورات تدريب 58 طالبا من كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم وتأهيلهم لسوق العمل، كما تم ضبط أكثر من 150 طنا من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر، وكذلك مخاليط أعلاف غير مرخصة من وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، وتم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.