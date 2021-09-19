هاني شاكر: قرار الرئيس وفر الأمان للفنانين الصغار قبل الكبار

أشاد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية، قائلًا: «مبروك علينا كلنا وجموع الفنانين في مصر هذا القرار الذي أثلج صدورنا وأدخل الفرحة في قلوبنا .. كأني في حلم، وإحنا صغيرين سمعنا عن فنانين كبار مكنوش لاقيين حد يرعاهم أو يتبنى حالتهم الصحية أو يقف جنبهم، وإن شاء الله يتحقق هذا الحلم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

أمن وطمانينة في الوسط الفني بسبب قرار الرئيس

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «هذا القرار ميجيش إلا من رئيس عظيم صاحب قلب كبير زي الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وتابع: «هذا القرار وفّر الأمان والطمأنينة للفنانين الصغار قبل الكبار»، موجهًا شكره إلى أعضاء اللجنة التي تعاملت مع هذا الملف، إذ تترأسها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تعليق نقيب المهن التمثيلية

من جهته أعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته الغامرة بالقرار، قائلًا: «أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم كل الفنانين والعاملين في الحقل الفني، لأن هناك الآلاف بل الملايين الذين يعملون خلف الكاميرا والتشكيليين والعازفين والموسيقيين ولاعبي السيرك والفنون الشعبية وأسرهم».

وأضاف: «التاريخ بيقول إن ياما فنانين كبار فقدناهم وهم في حالة مادية صعبة، والحمد لله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالتعامل مع القضايا الشائكة، حتى نضمن حياة كريمة لهذه الفئات، وأشكر الدكتورة نيفين القباج على المجهود الخرافي الذي بذلته في هذا الملف».